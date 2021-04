“Noi ci battiamo per una piena occupazione! Altro che rilancio con il Recovery Plan, ennesimo mezzo con cui l’Ue decide per gli italiani” (Di mercoledì 28 aprile 2021) di Ugo Malagoli Ieri ho sentito il dovere di scrivere perché coinvolto nella polemica Paone vs Paragone e ristoratori, oggi invece cito Domenico De Masi, sociologo professore emerito alla “Sapienza” di Roma il quale dice : “In arrivo la tempesta perfetta che porterà a 15 milioni i poveri nel nostro paese”; e lo dice sul “Il Fatto Quotidiano” a rimarcare la trasversalità della valutazione in merito. Di questi, 5/6 milioni sono poveri assoluti, 5/6 poveri relativi, il rimanente sono tutti i precari della cosiddetta gig economy, ossia di quell’economia caratterizzata dalla prevalenza di lavoratori freelance o con contratti a breve termine e, parallelamente, da una costante diminuzione del numero di occupati impiegati in maniera stabile. Di questa enorme massa di persone in stato di forte criticità sembra non occuparsi nessuno, in molti addirittura sembrano infastiditi innanzi ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 28 aprile 2021) di Ugo Malagoli Ieri ho sentito il dovere di scrivere perché coinvolto nella polemica Paone vs Paragone e ristoratori, oggi invece cito Domenico De Masi, sociologo professore emerito alla “Sapienza” di Roma il quale dice : “In arrivo la tempesta perfetta che porterà a 15 milioni i poveri nel nostro paese”; e lo dice sul “Il Fatto Quotidiano” a rimarcare la trasversalità della valutazione in merito. Di questi, 5/6 milioni sono poveri assoluti, 5/6 poveri relativi, il rimanente sono tutti i precari della cosiddetta gig economy, ossia di quell’economia caratterizzata dalla prevalenza di lavoratori freelance o con contratti a breve termine e, parallelamente, da una costante diminuzione del numero di occupati impiegati in maniera stabile. Di questa enorme massa di persone in stato di forte criticità sembra non occuparsi nessuno, in molti addirittura sembrano infastiditi innanzi ...

