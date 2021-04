Nel monastero di Santa Rita una nuova oblata molto particolare (Di mercoledì 28 aprile 2021) Una bella novità è stata annunciata dalle monache agostiniane di Cascia, che apre spiragli per la fede e per l’evangelizzazione riportando ad antiche tradizioni. Si è infatti tenuta nella basilica di Santa Rita una cerimonia di oblazione molto particolare. Durante il rito infatti si è vista l’ammissione di Alessandra Paoloni come oblata secolare della comunità L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 28 aprile 2021) Una bella novità è stata annunciata dalle monache agostiniane di Cascia, che apre spiragli per la fede e per l’evangelizzazione riportando ad antiche tradizioni. Si è infatti tenuta nella basilica diuna cerimonia di oblazione. Durante il rito infatti si è vista l’ammissione di Alessandra Paoloni comesecolare della comunità L'articolo proviene da La Luce di Maria.

