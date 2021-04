Morte Martina Rossi, imputati condannati a 3 anni nel processo di appello bis (Di mercoledì 28 aprile 2021) La corte di appello di Firenze ha condannato a 3 anni ciascuno Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, imputati nel processo bis di secondo grado sul caso della Morte di Martina Rossi, la studentessa 23enne deceduta il 3 agosto 2011 precipitando da un balcone dove era in vacanza a Palma di Maiorca (Spagna). Secondo l’accusa la ragazza stava sfuggendo a un tentativo di stupro. I due imputati sono stati condannati per tentata violenza sessuale di gruppo. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) La corte didi Firenze ha condannato a 3ciascuno Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi,nelbis di secondo grado sul caso delladi, la studentessa 23enne deceduta il 3 agosto 2011 precipitando da un balcone dove era in vacanza a Palma di Maiorca (Spagna). Secondo l’accusa la ragazza stava sfuggendo a un tentativo di stupro. I duesono statiper tentata violenza sessuale di gruppo.

