(Di mercoledì 28 aprile 2021) Una serie di fronti instabili e piovoso interesseranno nei prossimi giorni l’Italia del Nord e del Centro. Il Sud sarò invece protetto da un generoso anticiclone africano portando le temperature fino a 32 gradi.29le condizionisaranno di nuovo in forte peggioramento con il rischio di violenti temporali da Roma in su. Vista la provenienza africana le piogge potrebbero essere accompagnate dalla sabbia deserto algerino. Venerdì ci sarà un secondo attacco che colpirà prevalentemente il Nord su regioni come il Piemonte, Liguria, Lombardia, veneto e Friuli Venezia Giulia. Visti i forti contrasti termici tra masse d'aria completamente diverse saranno possibili intensi temporali, prima sulle aree alpine e prealpine per poi spostarsi anche in pianura e lungo le coste le medio/alte pianure. Discorso diverso per l'estremo ...

Advertising

zazoomblog : Meteo le previsioni di giovedì 29 aprile. VIDEO - #Meteo #previsioni #giovedì #aprile. - OreginaMeteo : RT @Miti_Vigliero: Liguria Previsioni @MeteoLIMET sino al 1° maggio - Ralfmacher : RT @Miti_Vigliero: Liguria Previsioni @MeteoLIMET sino al 1° maggio - Miti_Vigliero : Liguria Previsioni @MeteoLIMET sino al 1° maggio - LuigiF97101292 : RT @meteoredit: #28aprile Nei prossimi giorni confermato l'arrivo del #caldo al centro-sud. Qui sotto, la mappa di anomalia di #temperatura… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo previsioni

iLMeteo.it

Anche per giovedì 29 aprile non accennerà a diminuire l' instabilità che sta caratterizzando il tempo sulle regioni centro - settentrionali. Al Sud invece l'anticiclone africano garantirà bel tempo ...PER I DETTAGLI SULLEDELLA VOSTRA CITTA', CONSULTATE IL NOSTRO SITO. Forti nubifragi e violenta grandinata ad Arévalo, in Spagna Il suddetto flusso di correnti instabili non ...Le previsioni meteo aggiornate per la regione MARCHE. Per tutti i dettagli vai ...Aggiornamento delle 17:12 - Foto community per Roma Una fotografia della situazione su Roma e dintorni grazie alle immagini inviate dagli utenti.