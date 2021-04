Menù digitale gratuito con Famenu, al servizio della ristorazione (Di mercoledì 28 aprile 2021) Milano, 28 Aprile 2021. Lanciato nei primi mesi del lockdown, ha già convinto oltre 4.000 attività e ottiene 15.000 consultazioni all’ora. È Famenu, il servizio gratuito per Menù digitali sviluppato per rispondere alle esigenze di ristoranti, bar, pizzerie e ogni altra realtà del settore Ho.Re.Ca. Realizzato da Andrea Faliva, professionista nell’ambito digitale e appassionato del settore food, prevede un pacchetto base gratuito per la ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Milano, 28 Aprile 2021. Lanciato nei primi mesi del lockdown, ha già convinto oltre 4.000 attività e ottiene 15.000 consultazioni all’ora. È, ilperdigitali sviluppato per rispondere alle esigenze di ristoranti, bar, pizzerie e ogni altra realtà del settore Ho.Re.Ca. Realizzato da Andrea Faliva, professionista nell’ambitoe appassionato del settore food, prevede un pacchetto baseper la ...

