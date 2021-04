Masters1000 Madrid | gli italiani nel tabellone principale Ci sono Berrettini | Sinner e Fognini Dubbio Sonego

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Non è ancora dato sapere se saranno tre o quattro i giocatoriammessi di diritto al Masters 1000 di, il terzo della stagione. Andiamo rapidamente a spiegare perché, dal momento che, per classifica,proprio quattro quelli inseriti nell’entry list del torneo madrileno, che si gioca alla Caja Magica, teatro nel 2012 dell’unica volta della terra blu con tutto quel che ne è conseguito. Il fattoreriguarda infatti Lorenzo, che è stato recentemente vittima di un incidente domestico: per questa ragione si è cancellato dall’ATP 250 di Monaco, ed è in pericolo anche il suo passaggio in Spagna. Nonin ogni caso in pericolo le partecipazioni agli Internazionali d’Italia e ai tornei successivi, tra i quali a spiccare è chiaramente il Roland Garros, dove ...