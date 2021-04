Malformazioni del volto | weekend clinic per ridare il sorriso ai bimbi

(Di mercoledì 28 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Unper ricostruire, fisicamente e psicologicamente, ildi bambini nati condelattraverso interventi chirurgici e cure multi-specialistiche. Dal 7 al 9 maggio è in programma il 29esimodel progetto Smile House di Roma della Fondazione Operation Smile Italia Onlus, che da oltre 20 anni è attiva, grazie all’impegno di medici e operatori sanitari volontari, in Italia e nel mondo per il trattamento delle patologie congenite cranio-maxillo- facciali al fine di curare e restituire ila migliaia di pazienti e alle loro famiglie Il progetto Smile House di Roma nasce da un protocollo d’Intesa tra Regione Lazio, ASL Roma 1 e Fondazione Operation Smile Italia Onlus.La Smile House – centro di cura ...

