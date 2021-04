LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano 23-9, Eurolega basket in DIRETTA: primo quarto dominato dai bavaresi (Di mercoledì 28 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-13 Il Chacho entra in partita! Batte il diretto avversario, segna e subisce il fallo! 23-11 Hines ruba il pallone a Seeley e va a schiacciare! FINE primo quarto: Bayern Monaco-Olimpia Milano 23-9 23-9 Si iscrive alla partita anche D.J. Seeley. Infrazione dei 24” dell’Olimpia. Sguardo torvo di Messina, serve ben altro per vincere questo match. 21-9 Reynolds schiaccia il +12. Secondo timeout chiamato da Ettore Messina per svegliare i suoi. 19-9 Reynolds a segno dalla media distanza. Doppia cifra di vantaggio per il Bayern, Milano in grande difficoltà. 17-9 Reynolds scarica per Sisko: tripla a bersaglio e altro allungo bavarese. Timeout ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-13 Il Chacho entra in partita! Batte il diretto avversario, segna e subisce il fallo! 23-11 Hines ruba il pallone a Seeley e va a schiacciare! FINE23-9 23-9 Si iscrive alla partita anche D.J. Seeley. Infrazione dei 24” dell’. Sguardo torvo di Messina, serve ben altro per vincere questo match. 21-9 Reynolds schiaccia il +12. Secondo timeout chiamato da Ettore Messina per svegliare i suoi. 19-9 Reynolds a segno dalla media distanza. Doppia cifra di vantaggio per ilin grande difficoltà. 17-9 Reynolds scarica per Sisko: tripla a bersaglio e altro allungo bavarese. Timeout ...

