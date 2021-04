La potente voce di Lupita in difesa dei nativi del Chiapas (Di mercoledì 28 aprile 2021) In un paese dove i nativi vengono perseguitati e cacciati dalle loro terre, è emersa una nuova leader coraggiosa: Lupita, una giovane messicana in prima linea nella resistenza dei popoli indigeni. Il video del Guardian. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 28 aprile 2021) In un paese dove ivengono perseguitati e cacciati dalle loro terre, è emersa una nuova leader coraggiosa:, una giovane messicana in prima linea nella resistenza dei popoli indigeni. Il video del Guardian. Leggi

