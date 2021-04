Italia Viva vuole una commissione sulla pandemia Ma anche sull' operato delle regioni

(Di mercoledì 28 aprile 2021)parlamentare per indagaregestione della, da costituire soprattutto per puntare il farodel ministro Speranza, non sembra essere favorele soltanto la Lega,...

Advertising

ivanscalfarotto : Oggi Italia Viva ha depositato il ddl per l'istituzione di una Commissione d’inchiesta sul Covid. Giusto che il Pa… - ItaliaViva : 'Sono soddisfatto che il mio voto, quello di Italia Viva, sia stato quello decisivo affinché si calendarizzasse il… - ItaliaViva : Nominati i coordinatori regionali di Italia Viva - Antonio18243297 : RT @GiovaQuez: Italia viva ha depositato in Senato un disegno di legge, a prima firma Faraone e sottoscritto da tutti i senatori di IV, per… - elisabettap38 : RT @spighissimo: Scalfarotto (Forza Italia Viva): 'Giusto che il Parlamento faccia luce sulla gestione della pandemia'....ed erano al Gover… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Viva

Lamorgese ha poi aggiunto: La risposta diha anzitutto citato il Papa, che domenica scorsa aveva invitato tutti a vergognarsi per quanto avvenuto nel Mediterraneo con l'...Senato. "Con un disegno di legge formato da sette articoli il gruppo diin Senato ha depositato la proposta per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta "sulla diffusione dell'epidemia di Covid - 19 la gestione dell'emergenza pandemica, ...Dopo ben 15.000 anni, il Bisonte è tornato a vivere e prosperare in Umbria, nella valle del Perugino. La splendida mandria vive allo stato brado su pascoli rigogliosi e tranquilli nei pressi di Panica ...Una sentenza della quinta sezione civile del Tribunale di Palermo ha dato ragione alla curatela dell’Amia (ex partecipata che si occupava della racconta dei ...