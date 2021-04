“Italia in preghiera”: in diretta TV dalla Protocattedrale di Caserta Vecchia (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’appuntamento settimanale con il Santo Rosario per l’iniziativa “Italia in preghiera”, per chiedere la fine della pandemia. L’appuntamento con “Italia in preghiera”, questa sera fa tappa in Campania, dalla Protocattedrale di Caserta Vecchia. In questo tempo di Pasqua, intensifichiamo, ancora di più, la preghiera del Santo Rosario che ci accompagna verso il mese di maggio, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’appuntamento settimanale con il Santo Rosario per l’iniziativa “in”, per chiedere la fine della pandemia. L’appuntamento con “in”, questa sera fa tappa in Campania,di. In questo tempo di Pasqua, intensifichiamo, ancora di più, ladel Santo Rosario che ci accompagna verso il mese di maggio, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

