Inter | Radu | «Zenga miglior portiere nerazzurro Vorrei i piedi di Ronaldo»

Il portiere dell'Inter Ionut Radu ha stilato la sua personale top 11 nerazzurra Ionut Radu, portiere dell'Inter, ai canali ufficiali nerazzurri ha stilato la sua personale top 11 nerazzurra. PORTIERI – «Scelta difficile. Avrei due opzioni, Walter Zenga e Julio Cesar. Ma per il record di presenze dico Zenga, ha avuto tanta continuità e costanza». DIFENSORI – «A destra Maicon, centrali Chivu e Materazzi, a sinistra Zanetti. Scelgo loro perché insieme erano la miglior difesa di sempre». CENTROCAMPISTI – «Davanti alla difesa sono perfetti Cambiasso e Stankovic, non solo perché hanno vinto il Triplete ma anche perché sapevano fare benissimo la fase difensiva e quella offensiva. Dietro la punta, metto Figo a destra, Sneijder in mezzo e ...

