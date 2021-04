In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Aprile

(Di giovedì 29 aprile 2021) Dossieraggio dentro il Csm: indagata funzionaria La bomba è esplosa al Csm qualche settimana fa. Un manipolo di finanzieri spedito dalla Procura di Roma si è presentato a Palazzo dei Marescialli e ha chiesto con garbo di entrare nell’ufficio della funzionaria Marcella Contra. L’ipotesi dei pm romani è che la signora abbia avuto un ruolo nella diffusione dei verbali di Pietro di Marco Lillo e Antonio Massari Ora e sempre Resistenza di Marco Travaglio Manca un giorno alla nuova Dittatura Sanitaria e nessuno dice nulla. Nove giorni fa, tomo tomo cacchio cacchio, il Consiglio dei ministri ha deciso che lo stato di emergenza vigente dal 31.1.2020, anziché scadere il 30durerà almeno fino al 31 luglio. E i partigiani di Lega, FI e Iv, che fieramente si opposero La Francia non è più un rifugio: tre in fuga Era tutto pronto già a ...

Advertising

fattoquotidiano : ATTACCHI AL MINISTRO SPERANZA L’ex premier contro Salvini: “Scelga se stare dalla parte di chi soffia sul fuoco o d… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO #Letta dice che si trova meglio coi forzisti che cogli alleati e sogna la maggioranza “Ursula”.… - fattoquotidiano : I numeri sono numeri, non possono essere travisati. E quelli contenuti nelle tabelle dell’Inps sul reddito di citta… - simonafabbris : RT @gadlernertweet: Il 28 aprile 1971 usciva un nuovo quotidiano comunista. Oggi @ilmanifesto compie 50 anni di buon giornalismo e di milit… - donpas52 : RT @gadlernertweet: Il 28 aprile 1971 usciva un nuovo quotidiano comunista. Oggi @ilmanifesto compie 50 anni di buon giornalismo e di milit… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul

Il Fatto Quotidiano

L'editore milanese Sergio Bonelli continua a sfornare novità e ristampe per la gioia degli appassionati di fumetti d'autore.sito segnale l'uscita indei prossimi albi e tre hanno copertine firmate da due illustri artisti lariani ormai da anni impegnati nella scuderia bonelliana. In ordine cronologico, il 15 ...Andandoportale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it possono prenotare il vaccino anti ... Leggi qui il GdB inoggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una ...Sul numero di «Oggi» in edicola da domani, le foto esclusive che documentano per la prima volta la storia d’amore tra Diletta Leotta e il vicepresidente della Roma Ryan Friedkin, di cui tanto si parla ...NAPOLI – Mancano sei settimane all’avvio degli Europei di Calcio 2020, rinviati a causa della pandemia, e Panini lancia “UEFA Euro 2020 Tournament Edition”, la nuovissima collezione di figurine sulle ...