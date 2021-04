Il «Pnrr» arriva a Bruxelles sulla spinta delle retoriche eco-digitali (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il «piano nazionale di resilienza e ripresa» (Pnrr) sarà approvato stamattina in maniera definitiva dal consiglio dei ministri e, dopo avere incassato il voto bulgaro della larghissima maggioranza che sostiene il governo sarà inviato a Bruxelles nei tempi voluti dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Oltre al «Pnrr» da 191,5 miliardi, e a un fondo complementare finanziato con 30,6 miliardi, sono stati stanziati entro il 2032 altri 26 miliardi per altre opere. Dal Fondo Sviluppo e Coesione arriveranno 15,5 miliardi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il «piano nazionale di resilienza e ripresa» () sarà approvato stamattina in maniera definitiva dal consiglio dei ministri e, dopo avere incassato il voto bulgaro della larghissima maggioranza che sostiene il governo sarà inviato anei tempi voluti dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Oltre al «» da 191,5 miliardi, e a un fondo complementare finanziato con 30,6 miliardi, sono stati stanziati entro il 2032 altri 26 miliardi per altre opere. Dal Fondo Sviluppo e Coesione arriveranno 15,5 miliardi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

