Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 29 aprile 2021: Cosimo umilia Gabriella! Ecco cosa succede... (Di mercoledì 28 aprile 2021) Scopriamo le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 29 aprile 2021. Nell'episodio della soap in onda su Rai1 vedremo che Cosimo, in preda alla gelosia, umilierà Gabriella davanti a tutto il Circolo! Leggi su comingsoon (Di mercoledì 28 aprile 2021) Scopriamo lee le Trame de Ilper la puntata del 29. Nell'episodio della soap in onda su Rai1 vedremo che, in preda alla gelosia, umilierà Gabriella davanti a tutto il Circolo!

Advertising

Cisco46allegro : RT @cinemaniaco_fb: ?????????????? Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 29 aprile 2021: la gelosia di Cosimo esplode in pubblico https://t.… - IlariaSco_ : nono non ti giudico, abbiamo tutti i nostri guilty pleasure ?? avevo iniziato a guardarla anche io per Giancarlo… —… - MaryPisci : RT @YourAbruzzo: L’acqua azzurra e il verde della vegetazione, l’odore pungente dello zolfo… tutti i sensi rapiti dall’incanto di questo lu… - anna711__ : RT @M0rd1cch10: #ilparadisodellesignore Emanuel Caserio (Salvatore) e Alessandro Tersigni (Vittorio) presenti anche nella sesta stagione… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 29 aprile 2021: la gelosia di Cosimo esplode in pubblico… -