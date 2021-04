Il calcio è vivo, il calcio è morto: la Superlega non è il male assoluto del calcio, ne è la conseguenza (Di mercoledì 28 aprile 2021) di Marco Bertolini 'Il calcio è salvo', 'il calcio è risorto', 'il calcio è tornato in mano nostra', 'il calcio non è loro': nell'ultima settimana si è parlato molto della Superlega e di cosa essa ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 aprile 2021) di Marco Bertolini 'Ilè salvo', 'ilè risorto', 'ilè tornato in mano nostra', 'ilnon è loro': nell'ultima settimana si è parlato molto dellae di cosa essa ...

Advertising

irepoc85 : @MarcoCorrera @LUZrossonero Vivi ancora in un calcio romantico, ti invidio, io non me lo aspetto, forse per questo… - _SDeJong_ : RT @fedeerr: Comunque se non entriamo in Champions nemmeno quest'anno (e non ci entriamo) cercherò di mettermi in testa che non torneremo p… - fedeerr : Comunque se non entriamo in Champions nemmeno quest'anno (e non ci entriamo) cercherò di mettermi in testa che non… - krudesky : RT @Mau_Romeo: Vujadin... Grande allenatore. Grande filosofo. Uno di quei personaggi che mi hanno fatto amare il calcio. Manchi Vuja PS: gr… - doublegiem : @salda__ Stessa situazione che vivo anche io, purtroppo un mese fa ho ricevuto una brutta notizia. Non è solo calci… -