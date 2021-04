Gli Oscar 2021 e la fine della fabbrica dei sogni (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il destino ha voluto che la cerimonia di premiazione degli Oscar – rinviata causa pandemia alla fine di aprile dall’abituale posizione a cavallo tra febbraio e marzo – sia coincisa quest’anno con la tanto agognata riapertura delle sale cinematografiche italiane, almeno nelle regioni gialle. Solitamente la consegna delle statuette rappresenta un momento di festa per gli esercenti di mezzo mondo, pronti a sfruttare il battage pubblicitario fatto di glamour e lustrini per riempire le sale con film più o meno grandi, capaci di attirare spettatori più o meno abituali. Quest’anno però, come per tutto il resto anche per il cinema, la situazione è radicalmente cambiata. Ma lo stato di emergenza globale è l’unica ragione per cui il disinteresse generale sembra aver investito la corsa all’Oscar? Se lo chiede sul New York Times Maureen Dowd, ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il destino ha voluto che la cerimonia di premiazione degli– rinviata causa pandemia alladi aprile dall’abituale posizione a cavallo tra febbraio e marzo – sia coincisa quest’anno con la tanto agognata riapertura delle sale cinematografiche italiane, almeno nelle regioni gialle. Solitamente la consegna delle statuette rappresenta un momento di festa per gli esercenti di mezzo mondo, pronti a sfruttare il battage pubblicitario fatto di glamour e lustrini per riempire le sale con film più o meno grandi, capaci di attirare spettatori più o meno abituali. Quest’anno però, come per tutto il resto anche per il cinema, la situazione è radicalmente cambiata. Ma lo stato di emergenza globale è l’unica ragione per cui il disinteresse generale sembra aver investito la corsa all’? Se lo chiede sul New York Times Maureen Dowd, ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli Oscar Cultura, si alza il sipario ed è già "sold out" Per vederci un film come è sempre successo, seduti in poltrona, da soli o con gli amici, per poi ... Per fortuna sono stati appena assegnati i premi Oscar e sono tanti i film da godersi fuori casa. Ma ...

Chadwick Boseman: la famiglia risponde alla polemica degli Oscar Gli Oscar 2021 si sono chiusi con un momento davvero inaspettato: l' Academy Award al miglior attore protagonista è andato infatti ad Anthony Hopkins per The Father (l'attore de Il silenzio degli ...

Tutti gli Oscar vinti dall'Italia IL GIORNO Addio cerimonia di laurea in piazza, Ca' Foscari inondata di proteste VENEZIA - Quando fu ideata, undici anni fa, la cerimonia di laurea in piazza San Marco, fu vista come una americanata. L’allora rettore Carlo Carraro l’aveva voluta per dare ai ...

Diletta, Can, Ryan e la nonna confusa ROMA L’Oscar per la più perseguitata dal gossip va a lei, Leotta. Applausi scroscianti al Kodak theater de no antri, che vuoi mettere... almeno si fa cassa di risonanza di un bel sorriso scacciapensi ...

