Gilles Rocca svela retroscena contro la produzione dell’Isola dei famosi | “Fate vomitare i concorrenti | non fa bene” VIDEO

Advertising

HarmonyHalliwel : RT @Azzurra211: Lezioni di bon ton da gilles Rocca!!!!è noioso insopportabile egocentrico maschilista e non vedo l'ora che lo sbattano fuor… - Yvonne8212 : @IsolaDeiFamosi Mi dispiace ma Gilles Rocca nn riesco proprio a mandarlo giù! Prepotentemente, maleducato ed aggres… - zazoomblog : Isola dei Famosi Gilles Rocca scompare dal profilo della fidanzata: cosa succede? - #Isola #Famosi #Gilles #Rocca - benjamn_boliche : RT @SamuelMontegra1: Siamo tutti noi quando parlano Gilles Rocca e Valentina Persia, giusto!? Mi confermate? #TommasoZorzi #isola https://t… - Azzurra211 : Lezioni di bon ton da gilles Rocca!!!!è noioso insopportabile egocentrico maschilista e non vedo l'ora che lo sbatt… -

Ultime Notizie dalla rete : Gilles Rocca

... nell'ultima puntata andata in onda, l'undicesima, pensava di avere il microfono chiuso e che, dunque, non si sentisse cosa diceva e ha commentato il comportamento di, che non ha voluto ...Stiamo parlando di, il quale è stato attaccato in maniera molto dura. Una vip, ex protagonista proprio del programma Mediaset, non ha usato parole dolci per soffermarsi sul giovane che ...E’ andata in onda un’altra puntata de L’Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi che si sta rivelando molto adatta a questo ruolo perché sa come bacchettare ma anche elogiare i suoi naufraghi. Ilary B ...Gilles Rocca lascia di sasso Ilary Blasi con una decisione inattesa. Il naufrago, nel corso dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, si è rifiutato di prendere parte ...