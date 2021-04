Florence Pugh sarà la protagonista del film The Wonder (Di mercoledì 28 aprile 2021) L'attrice , l'adattamento dell'omonimo romanzo scritto da Emma Donoghue. Florence Pugh sarà la protagonista di The Wonder, il nuovo film diretto da Sebastián Lelio che sarà tratto dal romanzo scritto da Emma Donoghue. Le riprese del lungometraggio, ambientato nel 1859, inizieranno nel mese di agosto in Irlanda. The Wonder è stato scritto da Alice Birch e racconta la storia di un'infermiera, Lib Wright (Florence Pugh), che viene chiamata in un piccolo villaggio per analizzare e osservare quella che alcune persone sostengono sia un'anomalia medica o un miracolo, una ragazza che è sopravvissuta senza cibo per mesi. I curiosi sono arrivati per vedere da vicino l'undicenne e un giornalista sta … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 aprile 2021) L'attrice , l'adattamento dell'omonimo romanzo scritto da Emma Donoghue.ladi The, il nuovodiretto da Sebastián Lelio chetratto dal romanzo scritto da Emma Donoghue. Le riprese del lungometraggio, ambientato nel 1859, inizieranno nel mese di agosto in Irlanda. Theè stato scritto da Alice Birch e racconta la storia di un'infermiera, Lib Wright (), che viene chiamata in un piccolo villaggio per analizzare e osservare quella che alcune persone sostengono sia un'anomalia medica o un miracolo, una ragazza che è sopravvissuta senza cibo per mesi. I curiosi sono arrivati per vedere da vicino l'undicenne e un giornalista sta …

Florence Pugh Lands The Lead In 'The Wonder' Movie Adaptation Florence Pugh has booked another book-to-screen adaptation set in the 1800s! The 25-year-old actress is set to star in The Wonder, based off of the 2016 novel by Emma Donoghue, Deadline reveals. Set ...

