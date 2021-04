FI, Calabria: necessarie più risorse per Roma (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma – “Non posso che esprimere grande perplessita’ per l’assenza nel Pnrr di interventi significativi e di una visione complessiva per Roma Capitale quando, proprio questa aspettativa, e’ stata uno degli stimoli ad avviare, con buone chance di riuscita, l’iter della proposta di legge costituzionale per i poteri di Roma capitale”. Cosi’ in una lettera al Messaggero la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria, relatrice della pdl costituzionale per Roma capitale. “I cittadini aspettano risposte concrete sulla mobilita’ sostenibile, sulle infrastrutture, sulla lotta al degrado, sulla riqualificazione delle periferie, sulla transizione ecologica e digitale, sulla rigenerazione urbana, sull’efficientamento energetico, su un serio piano di smaltimento dei rifiuti, sul lavoro.” “Ma per fare tutto questo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 aprile 2021)– “Non posso che esprimere grande perplessita’ per l’assenza nel Pnrr di interventi significativi e di una visione complessiva perCapitale quando, proprio questa aspettativa, e’ stata uno degli stimoli ad avviare, con buone chance di riuscita, l’iter della proposta di legge costituzionale per i poteri dicapitale”. Cosi’ in una lettera al Messaggero la deputata di Forza Italia Annagrazia, relatrice della pdl costituzionale percapitale. “I cittadini aspettano risposte concrete sulla mobilita’ sostenibile, sulle infrastrutture, sulla lotta al degrado, sulla riqualificazione delle periferie, sulla transizione ecologica e digitale, sulla rigenerazione urbana, sull’efficientamento energetico, su un serio piano di smaltimento dei rifiuti, sul lavoro.” “Ma per fare tutto questo ...

