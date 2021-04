“Fai sempre più pena”. Barbara D’Urso, l’ultimo scatto pubblicato HOT sui social fa indignare TUTTI. FOTO (Di mercoledì 28 aprile 2021) Non c’è un attimo di pace per Barbara D’Urso. Dopo la batosta della chiusura in anticipo di “Live- Non è la D’Urso” per fare spazio a Bonolis con il suo “Avanti un altro”, continua ad essere criticata anche sui social. Qualche ora fa ha condiviso uno scatto davanti ai fornelli di casa sua mentre cucina una zucca, con tacchi a spillo vertiginosi e abito leopardato, così corto da mostrare abbondantemente le cosce e il lato B. Un po’ troppo secondo i suoi numerosi fan che l’hanno duramente criticata. Barbara e Mara, il confronto ai fornelli Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara D’Urso (@Barbaracarmelitadurso) Le critiche dei followers sono piovute sulla conduttrice ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 28 aprile 2021) Non c’è un attimo di pace per. Dopo la batosta della chiusura in anticipo di “Live- Non è la” per fare spazio a Bonolis con il suo “Avanti un altro”, continua ad essere criticata anche sui. Qualche ora fa ha condiviso unodavanti ai fornelli di casa sua mentre cucina una zucca, con tacchi a spillo vertiginosi e abito leopardato, così corto da mostrare abbondantemente le cosce e il lato B. Un po’ troppo secondo i suoi numerosi fan che l’hanno duramente criticata.e Mara, il confronto ai fornelli Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@carmelitadurso) Le critiche dei followers sono piovute sulla conduttrice ...

