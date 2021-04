F1, cambia il calendario: esce il Canada, si corre in Turchia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il calendario di Formula 1 cambia alla luce delle restrizioni anti-Covid: il GP del Canada lascia il posto a quello della Turchia. cambia il calendario di Formula 1, con il GP del Canada che lascia il posto al GP della Turchia, che si correrà nel fine settimana del 13 giugno. Formula 1F1, il Gp della Turchia al posto di quello del Canada La Formula 1 ha comunicato ufficialmente la modifica del calendario annunciando che il GP del Canada lascia il posto a quello della Turchia per le norme anti-Covid in vigore nel paese nordamericano. In Canada sono infatti in vigore restrizioni per quanto riguarda i viaggi internazionali, con ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ildi Formula 1alla luce delle restrizioni anti-Covid: il GP dellascia il posto a quello dellaildi Formula 1, con il GP delche lascia il posto al GP della, che sirà nel fine settimana del 13 giugno. Formula 1F1, il Gp dellaal posto di quello delLa Formula 1 ha comunicato ufficialmente la modifica delannunciando che il GP dellascia il posto a quello dellaper le norme anti-Covid in vigore nel paese nordamericano. Insono infatti in vigore restrizioni per quanto riguarda i viaggi internazionali, con ...

