È il compleanno di Ilary Blasi Gli auguri di Totti | “Ci aspetta ancora tanta vita

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Le parole bellissime e semplici dell'ex capitano della Roma per la moglie nel giorno in cui compie 40 anni

Blasi: il 40esimoIl 28 aprile 2021Blasi spegne 40 candeline e suo marito, Francesco Totti, ha deciso di farle gli auguri attraverso i social. Il celebre ex campione ha ...È nata Isabel, terza figlia di Francesco Totti eBlasi guarda le foto Un amore vero, e social Non solo il. Francesco Totti eBlasi non perdono occasione per dichiarare il ...Ilary Blasi compie oggi 40 anni e tra le migliaia di auguri ricevuti dalla showgirl, sono certamente quelli del marito Francesco Totti i più attesi e i più romantici ...40esimo compleanno per Ilary Blasi. E gli auguri più belli arrivano dal marito, Francesco Totti. Una vita insieme, tre figli bellissimi, lui ex capitano della Roma, lei conduttrice tv. Una vita scinti ...