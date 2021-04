Covid Sardegna, oggi 264 contagi e 2 morti: bollettino 28 aprile (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono 264 i nuovo contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 28 aprile. Registrati inoltre altri 2 morti. Sono 3.815 i test in più eseguiti. Restano stabili a 371 i pazienti ricoverati in ospedale, invariato anche il numero (46) di quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.038 e i guariti in più 355. Dei 54.053 casi positivi complessivamente accertati, 14.110 (+53) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.171 (+81) nel Sud Sardegna, 4.771 (+27) a Oristano, 10.548 (+28) a Nuoro, 16.453 (+75) a Sassari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono 264 i nuovoda coronavirus insecondo ildi, 28. Registrati inoltre altri 2. Sono 3.815 i test in più eseguiti. Restano stabili a 371 i pazienti ricoverati in ospedale, invariato anche il numero (46) di quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.038 e i guariti in più 355. Dei 54.053 casi positivi complessivamente accertati, 14.110 (+53) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.171 (+81) nel Sud, 4.771 (+27) a Oristano, 10.548 (+28) a Nuoro, 16.453 (+75) a Sassari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

