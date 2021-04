Covid, probabile caso di variante in una scuola di Procida (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSull’isola di Procida potrebbe essere sbarcata una variante del Covid in una scuola: lo si apprende da una circolare emanata oggi dalla dirigente scolastica dell’istituto Capraro Rossella Salzano in cui si fa riferimento ad una comunicazione in tal senso ricevuta dalla ASL Napoli 2 Nord. Nel provvedimento relativo alla classe terza E dell’istituto scolastico isolano, che si trova gia’ in isolamento, la Salzano riporta quanto ricevuto dal distretto 36 della azienda sanitaria: “Vista l’insorgenza nella classe III sez. E di ulteriori casi in un lasso di tempo tale da far sospettare che l’infezione possa essere sostenuta da una variante del virus Sars-Cov2” in relazione alla necessità di sottoporre a tampone unico alunni e docenti entrati a contatto con i contagiati e porre ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSull’isola dipotrebbe essere sbarcata unadelin una: lo si apprende da una circolare emanata oggi dalla dirigente scolastica dell’istituto Capraro Rossella Salzano in cui si fa riferimento ad una comunicazione in tal senso ricevuta dalla ASL Napoli 2 Nord. Nel provvedimento relativo alla classe terza E dell’istituto scolastico isolano, che si trova gia’ in isolamento, la Salzano riporta quanto ricevuto dal distretto 36 della azienda sanitaria: “Vista l’insorgenza nella classe III sez. E di ulteriori casi in un lasso di tempo tale da far sospettare che l’infezione possa essere sostenuta da unadel virus Sars-Cov2” in relazione alla necessità di sottoporre a tampone unico alunni e docenti entrati a contatto con i contagiati e porre ...

