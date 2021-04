**Covid: organizzatori concerti a Draghi, 'caso Barcellona sia d'esempio anche in Italia'** (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Il concerto di Barcellona senza nessun contagiato? Non avevo nessun dubbio che l'esperimento sarebbe andato a buon fine, non mi ha stupito per niente: anzi, è una proposta arrivata dopo di noi, l'avevamo proposto da subito. Adesso, il governo Draghi deve ascoltarci". A dirlo all'Adnkronos, all'indomani della notizia che il concerto-esperimento del 27 marzo al Palau Sant Jordi di Barcellona non ha registrato neanche un contagiato fra i 5mila partecipanti, è Mimmo D'Alessandro della D'Alessandro & Galli, organizzatore di concerti epici, dai Rolling Stones al Circo Massimo a David Gilmour a Pompei. "Mi sarei giocato qualunque cosa che sarebbe andata così -spiega il manager- Perché da sempre ripetiamo che un concerto controllato è una situazione assolutamente sicura. Anzi è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Il concerto disenza nessun contagiato? Non avevo nessun dubbio che l'esperimento sarebbe andato a buon fine, non mi ha stupito per niente: anzi, è una proposta arrivata dopo di noi, l'avevamo proposto da subito. Adesso, il governodeve ascoltarci". A dirlo all'Adnkronos, all'indomani della notizia che il concerto-esperimento del 27 marzo al Palau Sant Jordi dinon ha registrato neun contagiato fra i 5mila partecipanti, è Mimmo D'Alessandro della D'Alessandro & Galli, organizzatore diepici, dai Rolling Stones al Circo Massimo a David Gilmour a Pompei. "Mi sarei giocato qualunque cosa che sarebbe andata così -spiega il manager- Perché da sempre ripetiamo che un concerto controllato è una situazione assolutamente sicura. Anzi è ...

**Covid: organizzatori concerti a Draghi, 'caso Barcellona sia d'esempio anche in Italia'** Metro Covid, nessun contagio dopo il concerto-test con 5mila spettatori a Barcellona Anche se c’è la pandemia, vivere l’emozione di un grande spettacolo in un palazzetto, a stretto contatto con altre persone, è possibile.... Scopri di più ...

Coronavirus: più sicurezza per la pianificazione di grandi manifestazioni a partire da luglio A parte una breve parentesi nell’ottobre scorso, le grandi manifestazioni con oltre 1000 persone sono vietate dalla fine di febbraio del 2020. Con il procedere delle vaccinazioni e se la situazione ep ...

