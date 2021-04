Covid: Meloni, coprifuoco inutile e controproducente (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Sul coprifuoco credo sia una misura inutilmente punitiva che è controproducente perchè, riducendo l'orario, fa sì che le persone siano più numerose nello stesso tempo nello stesso posto". Lo afferma ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Sulcredo sia una misura inutilmente punitiva che èperchè, riducendo l'orario, fa sì che le persone siano più numerose nello stesso tempo nello stesso posto". Lo afferma ...

Governo, la Lega vota no alla sfiducia al ministro Speranza ... dovuto evidentemente alla durezza dell'impatto del Covid nelle regioni del nord; nella seconda i ... MELONI - SALVINI, DIVORZIO O GIOCO DELLE PARTI? - Una tensione quella tra Fratelli d'Italia e la Lega ...

