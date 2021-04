Covid, dalle mancate zone rosse alle mascherine taroccate: un anno di inchieste (Di mercoledì 28 aprile 2021) A più di un anno dall’inizio dell’emergenza Covid, sono centinaia i fascicoli d’indagine aperti nelle varie Procure d’Italia, al Nord soprattutto. Dall’inchiesta dei magistrati di Bergamo ormai a tutto campo, alle indagini milanesi sulle centinaia di morti nelle residenze sanitarie per anziani (Rsa), dal caso “camici” in Lombardia, fino alle innumerevoli inchieste sulle mascherine taroccate a cominciare da quella della Procura di Gorizia. La gran parte di queste indagini non sono ancora state chiuse (ecco le inchieste dell'ultimo anno - IL VIDEO).L’indagine di BergamoNata un po’ in sordina nell’aprile 2020, l’inchiesta della Procura di Bergamo, la prima a indagare sulla gestione dell'epidemia Covid in Italia, in ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 28 aprile 2021) A più di undall’inizio dell’emergenza, sono centinaia i fascicoli d’indagine aperti nelle varie Procure d’Italia, al Nord soprattutto. Dall’inchiesta dei magistrati di Bergamo ormai a tutto campo,indagini milanesi sulle centinaia di morti nelle residenze sanitarie per anziani (Rsa), dal caso “camici” in Lombardia, finoinnumerevolisullea cominciare da quella della Procura di Gorizia. La gran parte di queste indagini non sono ancora state chiuse (ecco ledell'ultimo- IL VIDEO).L’indagine di BergamoNata un po’ in sordina nell’aprile 2020, l’inchiesta della Procura di Bergamo, la prima a indagare sulla gestione dell'epidemiain Italia, in ...

