Covid, casi sospetti di variante indiana a Napoli: rientra l’allarme (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che, dalla verifica del sequenziamento di due campioni di soggetti positivi al Covid19, provenienti dalla Asl Napoli 1, non è emersa alcuna variante indiana. Gli esami di controllo, chiesti dall’Istituto superiore di sanità, rientrano nelle attività di monitoraggio sulla diffusione di eventuali varianti del virus Sars-Cov-2 promosse dalla Regione Campania e condotte dall’Azienda Ospedaliera dei Colli in sinergia con l’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno e con il Tigem. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che, dalla verifica del sequenziamento di due campioni di soggetti positivi al19, provenienti dalla Asl1, non è emersa alcuna. Gli esami di controllo, chiesti dall’Istituto superiore di sanità,no nelle attività di monitoraggio sulla diffusione di eventuali varianti del virus Sars-Cov-2 promosse dalla Regione Campania e condotte dall’Azienda Ospedaliera dei Colli in sinergia con l’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno e con il Tigem. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

