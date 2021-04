Concorsi ordinari per insegnanti, pubblicati già da un anno e mai svolti. Quale il loro futuro dal 3 maggio? (Di mercoledì 28 aprile 2021) Concorsi scuola ordinari: ricorre in questi giorni il "compleanno " di due bandi di concorso che avrebbero potuto assicurare alla scuola italiana 33.000 docenti per la scuola secondaria e più di 12mila per scuola di infanzia e primaria. Si tratta del Decreto n. 498 del 21 aprile 2020 e del Decreto Ministeriale n. 201 del 20 aprile 2020. Esattamente un anno fa si delineava un preciso percorso per diventare insegnanti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 28 aprile 2021)scuola: ricorre in questi giorni il "comple" di due bandi di concorso che avrebbero potuto assicurare alla scuola italiana 33.000 docenti per la scuola secondaria e più di 12mila per scuola di infanzia e primaria. Si tratta del Decreto n. 498 del 21 aprile 2020 e del Decreto Ministeriale n. 201 del 20 aprile 2020. Esattamente unfa si delineava un preciso percorso per diventare. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Concorsi ordinari per insegnanti, pubblicati già da un anno e mai svolti. Quale il loro futuro dal 3 maggio? - orizzontescuola : Concorsi ordinari per insegnanti, pubblicati già da un anno e mai svolti. Quale il loro futuro dal 3 maggio? - ProDocente : Concorsi ordinari semplificati: prova scritta e orale, requisiti, assunzioni da GPD (ex GPS). Le proposte Anief - TecnicaScuola : Concorsi ordinari infanzia, primaria e secondaria: come potrebbero cambiare col Recovery fund --… - TecnicaScuola : Concorsi ordinari o assunzione per titoli e servizio? Sullo scontro Sasso-Floridia parla Gissi [VIDEO INTERVISTA] -… -