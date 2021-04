Come trasformare il bagno in una spa a cinque stelle

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 28 aprile 2021) A volte per rinnovare gli ambienti non è necessario sconvolgerli completamente. Basta puntare su modifiche strategiche e dare così un look completamente diverso a qualsiasi stanza. Prendiamo il, ad esempio. Ci sono ottime possibilità che negli ultimi mesi, a causa delle chiusure di estetiste e centri benessere, abbiamo trascorso più tempo del solito in vasca, sperimentando con creme e maschere per il viso nel tentativo di simulare la sensazione di relax che di solito si prova in spa. Nei centri beauty più eleganti, però, il benessere non è ottenuto solo attraverso massaggi e trattamenti ma anche grazie all’attenzione per gli arredi, che devono risultare sempre impeccabili. Tutto è curato nei minimi dettagli, dalla biancheria perfettamente impilata e pronta all’uso all’illuminazione. Persino i colori delle pareti sono studiati per favorire il riposo ...