Claudio Mangini | la storia dell’addestratore che ha preso a calci il cane VIDEO

"Io so sempre dove toccarti ricordatelo". I latrati lancinanti del lupo cecoslovacco colpito da un calcio nella pancia dal dog trainer Claudio Mangini riecheggiano ancora su molte bacheche social. Il VIDEO apparso per la prima volta sulla bacheca Facebook dell'animalista Enrico Rizzi ha fatto molto discutere. Mangini a sua volta ha caricato un VIDEO (Facebook) sulla sua pagina Facebook per difendersi dalle accuse che gli sono state rivolte, visto l'esposto-denuncia dello stesso Rizzi e quello congiunto delle associazioni animaliste Enpa, Leidaa, Lav, Lndc e Oipa. "Se si trattava di un cane cosiddetto "morsicatore", con precedenti di aggressioni, l'interessato dovrebbe spiegare perché un cane con problemi del genere è stato lasciato libero in un ...

