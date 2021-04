Capienza ridotta per contrastare il covid | controlli sui pullman degli studenti

Advertising

FraPao95 : RT @micheleleccese: Abbiamo passato un anno intero a discutere sul potenziamento dei trasporti pubblici, capienza ridotta, ingressi a scuol… - kisskissnapoli : #Borriello 'Vogliamo fare una inaugurazione dello Stadio Maradona con almeno la capienza ridotta a metà. Ci stiamo lavorando per settembre' - paolocol1 : RT @micheleleccese: Abbiamo passato un anno intero a discutere sul potenziamento dei trasporti pubblici, capienza ridotta, ingressi a scuol… - we_ci65 : RT @micheleleccese: Abbiamo passato un anno intero a discutere sul potenziamento dei trasporti pubblici, capienza ridotta, ingressi a scuol… - MoranShasa : RT @micheleleccese: Abbiamo passato un anno intero a discutere sul potenziamento dei trasporti pubblici, capienza ridotta, ingressi a scuol… -

Ultime Notizie dalla rete : Capienza ridotta

I risultati dei controlli "Libretto di circolazione alla mano con i dati dellamassima nei posti, e contando i passeggeri a bordo, nei due autobus controllati gli agenti hanno riscontrato ...... anche perché solo un quinto delle imprese artigiane dispongono di un dehor, la cuiè comunque limitata e ulteriormentedal tetto massimo di quattro persone per tavolo'. "La nostra ...Dal direttore del Municipale di Casale, Fabrizio Scagliotti la spiegazione delle difficoltà per rispettare le norme anti covid ...Le ditte in difficoltà del comparto privato e del noleggio con conducente rientrano nel piano emergenziale dei trasporti. In questi giorni su strada 55 bus turistici di imprese che erano ferme da temp ...