Borsa, Wall Street chiude in calo: Dow Jones - 0,48%, Nasdaq - 0,28% (Di mercoledì 28 aprile 2021) Wall Street chiude in calo. Il Dow Jones perde lo 0,48% a 33.830,40 punti, il Nasdaq cede lo 0,28% a 14.051,03 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,09% a 4.183,12 punti. Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 28 aprile 2021)in. Il Dowperde lo 0,48% a 33.830,40 punti, ilcede lo 0,28% a 14.051,03 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,09% a 4.183,12 punti.

