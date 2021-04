Biodiversità e habitat marini | nel Pnrr si apre uno spiraglio E stavolta anch’io ho contato qualcosa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 aprile 2021) In questo blog ho ripetuto fino alla noia che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () non considerava due pilastri delle linee guida europee per la transizione ecologica: lae il funzionamento degli ecosistemi. Ho firmato appelli, ho collaborato alla task force Natura e Lavoro, capitanata da Luciana Castellina. Ad ogni analisi delle varie versioni delho constatato l’assenza di ecologia in un piano di transizione ecologica. Ho parlato e interagito con due ministri del governo Conte (quello dell’Ambiente e quello della Ricerca), avanzando proposte. Ma il governo è caduto e si è ricominciato da capo. Nel frattempo ho iniziato a lavorare con la senatrice Virginia La Mura, della Commissione Ambiente del Senato. Virginia ha un dottorato in oceanografia ed è molto competente in materia ambientale. È stata lei a ...