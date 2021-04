Benno Neumair si dice sollevato dal ritrovamento del corpo di suo padre

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Di ieri la notizia: sarebbe di Peteril cadavere ritrovato nelle acque del fiume Adige. A confermarlo anche la figlia Madè. Sono passati 4 mesi dal giorno dell’omicidio di Peter e Laura e il cadavere deldiera in avanzato stato di decomposizione ma c’erano degli oggetti che hanno fatto subito capire che si trattava di Peter. Nelle prossime ore anche l’esame del dna per dare l’ufficialità. Poche ore fadal carcere avrebbe commentato la notizia deldel cadavere di suondosi “”. Il cadavere di Laura Perselli, gettato a quanto pare nello stesso punto, era stato ritrovato circa un mese dopo l’omicidio. Ma di Peter nessuna traccia, fino a ieri, quando finalmente il suo ...

Peterritrovato,: 'Mesi difficili' ' Sono stati mesi difficili, non capivo come non fosse ancora stato trovato ', ha affermato al suo legale, che ora si augura che attraversi l'...In carcere, intanto, c'è il figlio della coppia,che avrebbe saputo nelle scorse ore dalla svolta nella vicenda. Omicidio Bolzano:e le prime parole dopo il ritrovamento ...Di ieri la notizia: sarebbe di Peter Neumair il cadavere ritrovato nelle acque del fiume Adige. A confermarlo anche la figlia Madè. Sono passati 4 mesi dal giorno dell’omicidio di Peter e Laura e il c ...Benno Neumair si è detto sollevato per il fatto che il cadavere del padre Peter sia stato ritrovato nell'Adige: "Fattore positivo nella tragedia" ...