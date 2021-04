Bayern Monaco-Olimpia Milano oggi | orario | tv | programma | streaming Gara-3 Playoff Eurolega basket

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Potrebbe essere questo il giorno del ritorno tra le grandissime d’Europa per l’. La formazione di Ettore Messina va a far visita alcon la possibilità di chiudere la serie di quarti di finale didopo le due vittorie al Mediolanum Forum di Assago, l’una sulla sirena, l’altra molto più netta. Da quando esistono le Final Four,ci è arrivata solo tre volte: due nel 1987 e 1988, corrispondenti alle due vittorie, e una terza nel 1992, quando invece il successo non giunse. Da allora tante delusioni, prime fra tutte quelle del 1997 e del 2014, quando in entrambe le occasioni c’era la possibilità di giocare in Italia, nella prima fattispecie al PalaEur di Roma e nella seconda proprio al Forum. E con l’Audi Dome, oltretutto, c’è un legame particolare: ...

Advertising

DiMarzio : #BayernMonaco | Ufficiale: #Nagelsmann è il nuovo allenatore - SkySport : Bayern Monaco, Nagelsmann nuovo allenatore: contratto di 5 anni - Eurosport_IT : INCREDIBILE OLIMPIA ????? Milano vince all'ultimo secondo e conquista gara 1 dei quarti di finale contro il Bayern M… - infoitsport : 9 vittorie con almeno 4 gol segnati. In Europa solo il Bayern Monaco meglio dell'Atalanta - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Bayern Monaco, Julian Nagelsmann è il nuovo allenatore -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

Arrivato troppo in alto dopo quelle due semifinali con ilche sembravano uscite da Matrix. Dopo che Neymar ci aveva fatto vedere che in serata giusta fa partire anche le libellule dai ...... Juventus) 120 Lionel Messi (ARG, Barcelona) 73 Robert Lewandowski (POL, Dortmund,) 71 Raúl ... PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid) 50 Thierry Henry (FRA,, Arsenal, Barcelona) ...Torna in campo questa sera l’A|X Armani Exchange Milano e in casa del Bayern Monaco i ragazzi di Ettore Messina hanno il primo match point per conquistare le Final Four dell’Eurolega 2021. Dopo i due ...Potrebbe essere questo il giorno del ritorno tra le grandissime d'Europa per l'Olimpia Milano. La formazione di Ettore Messina va a far visita al Bayern Monaco con la possibilità di chiudere la serie ...