(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) – Milwaukee (38-23) vince in trasferta a(30-31) per 114-104. Gli Hornets avevano già vinto due volte nei primi due incontri stagionali coi, ma Giannisnon avrebbe permesso che realizzassero uno ‘sweep” ai loro danni. Il due volte Mvp in carica ha chiuso con 29 punti, 12 rimbalzi e 8 assist, seguito dai 22 di Brook Lopez.che dal canto suo non si arresa, anche dopo un primo tempo chiuso a -17. Devonte’ Graham con 25 punti e Miles Bridges con 21, hannoto la rimonta fino al -4 a quattro minuti dal termine, ma una tripla sbagliata da Terry Rozier (4/17 per 8 punti finali) e una schiacciata diseguita da una tripla di Middleton hanno definitivamente chiuso i conti. L'articolo CalcioWeb.

TV7Benevento : Basket: Nba, Antetokounmpo guida i Bucks vittoriosi a Charlotte...

Presto in arrivo le esclusivissime Pg5 x Ps5, a firma del giocatore diPaul George Il giocatore diPaul George è un grande appassionato di sneaker Nike e di videogiochi: nel 2008 aveva messo la firma a una speciale edizione di scarpe chiamate Pg 2.5 che si rifaceva alla prima gloriosa ...La notte dell'regala, per il resto, altri spunti interessanti: come il grande ritorno di Nicolò Melli, che ha approfittato per ritrovare confidenza con il canestro: l'azzurro ha garantito ai '...Roma, 28 apr. (Adnkronos) – Milwaukee (38-23) vince in trasferta a Charlotte (30-31) per 114-104. Gli Hornets avevano già vinto due volte nei primi due incontri stagionali coi Bucks, ma Giannis Anteto ...I New Orleans Pelicans hanno reso ufficiale la firma pluriennale di Didi Louzada. Il giocatore brasiliano, scelto al Draft 2019 con la 35esima scelta, giocava nella NBL australiana con i ...