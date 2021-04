(Di mercoledì 28 aprile 2021)- Su 960per 100dadi Medicina generale in Puglia, alle prove di oggi si sono presentati in 474. L'esame si è svolto anel Nuovo padiglione della Fiera del Levante: ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Bari, si presentano 474 candidati (su 960) per 100 posti da medico di base -

Ultime Notizie dalla rete : Bari presentano

La Gazzetta del Mezzogiorno

- Su 960 candidati per 100 posti da medico di Medicina generale in Puglia, alle prove di oggi si sono presentati in 474. L'esame si è svolto anel Nuovo padiglione della Fiera del Levante: quattro le commissioni esaminatrici al lavoro e 50 tra dirigenti e dipendenti regionali sono stati impegnati nelle attività di accoglienza e ...E' il caso del porto vecchio di Trieste (40 milioni), delle riqualificazioni urbanistiche di(... interventi, anche questi ultimi, cheforti implicazioni sull'assetto dei contesti ...L’ultimo bollettino della Regione sulla diffusione dell’epidemia. Calano leggermente i letti riservati ai malati di coronavirus: 1.916. Gli attualmente infettati sono 48.643 ...Bari - Eataly abbandona Bari ma si porta un pezzo di Bari a Londra. Misteri dell'economia globale. La catena di eccellenze enogastronomiche made in Italy, inaugura uno dei più grandi store. Lo fa con ...