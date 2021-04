Badoni | Medardo Rosso e Rota | interventi di edilizia scolastica per quasi 5 milioni di euro

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Trediperdicomplessivi. Li ha promossi la Provincia di Lecco grazie al finanziamento stanziato in base al decreto ministeriale 62/2021 di riparto ...

... Istitutodi Lecco : lavori finalizzati al miglioramento della sicurezza dell'istituto scolastico e della palestra: 1.064.000 euro IstitutoRosso di Lecco (liceo artistico): opere ...... Istitutodi Lecco : interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza dell'istituto scolastico e della palestra: 1.064.000 euro IstitutoRosso di Lecco : interventi finalizzati ...Lecco (Lècch) - Definiti dalla Provincia di Lecco 3 interventi di edilizia scolastica per quasi 5 milioni di euro. L'investimento più consistente, 2.316.000 euro, per realizzare la palestra dell'Istit ...La Provincia di Lecco ha definito i tre interventi da attuare “Risorse molto importanti per il sistema della scuole superiori” LECCO – La Provincia di Lecco ha definito gli interventi da attuare con i ...