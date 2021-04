Arrivano le giostre per la festa del patrono ma non sono autorizzate | il Comune di San Salvo le fa rimuovere

(Di mercoledì 28 aprile 2021) In tempi di Covid non si poscelebrare come da tradizione le festività dele, nonostante le minori restrizioni in vigore da lunedì, anche per questa primavera restano non...

ChietiToday

Che ha aggiunto: 'Abbiamo provveduto correttamente a far rimuovere lepur comprendendo le esigenze dei giostrai. Del resto non abbiamo autorizzato nessuna bancarella e altre manifestazioni ...Seppur già montate, quindi, ledovrebbero restare spente. - - > di Redazione Zonalocale.itTonino Marcello Le tre giostre montate in piazza Aldo Moro saranno smontate. A ribadire l' assenza di autorizzazioni è l'assessore alle Attività produttive del Comune di San Salvo, Tonino Marcello, do ...Non sono passate inosservate le giostre posizionate in piazza Aldo Moro a San Salvo. La loro presenza è un classico della due giorni di festa dedicati a San Vitale (27 e 28 aprile), ma in un periodo c ...