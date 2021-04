Amici 20, Maria De Filippi furiosa con gli allievi: “Rispettate le persone” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Solitamente fin troppo accomodante con i ragazzi di Amici 20, con i quali si comporta come una sorta di mamma-confidente, Maria De Filippi stavolta ha perso la pazienza con i ballerini Alessandro Cavallo, Serena Marchese e Giulia Stabile. Convocato in sala prove per la gara che verrà giudicata al televoto, i tre allievi sono arrivati con ben un’ora di ritardo perché non erano ancora pronti a esibirsi. Nel frattempo il resto della classe (compreso l’altro ballerino, Samuele Barbetta) li aspettava per potersi cimentare nelle loro performance di ballo e canto. La conduttrice si è collegata con la sala e ha invitato i cantanti a prepararsi per la gara, specificando che: “I ballerini non la fanno perché non hanno rispetto dei tempi della produzione”. Ci è andato di mezzo dunque anche il povero Samuele, che però è stato ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 28 aprile 2021) Solitamente fin troppo accomodante con i ragazzi di20, con i quali si comporta come una sorta di mamma-confidente,Destavolta ha perso la pazienza con i ballerini Alessandro Cavallo, Serena Marchese e Giulia Stabile. Convocato in sala prove per la gara che verrà giudicata al televoto, i tresono arrivati con ben un’ora di ritardo perché non erano ancora pronti a esibirsi. Nel frattempo il resto della classe (compreso l’altro ballerino, Samuele Barbetta) li aspettava per potersi cimentare nelle loro performance di ballo e canto. La conduttrice si è collegata con la sala e ha invitato i cantanti a prepararsi per la gara, specificando che: “I ballerini non la fanno perché non hanno rispetto dei tempi della produzione”. Ci è andato di mezzo dunque anche il povero Samuele, che però è stato ...

Advertising

GerardBigPlus1 : RT @ValerioLivia: @marialves53 @DavLucia @albertopetro2 @Rebeka80721106 @smarucci461 @scastaldi9 @LunaLeso @martinis2018 @migliaccio31 @ANN… - smarucci461 : RT @ValerioLivia: @marialves53 @DavLucia @albertopetro2 @Rebeka80721106 @smarucci461 @scastaldi9 @LunaLeso @martinis2018 @migliaccio31 @ANN… - marialves53 : RT @ValerioLivia: @marialves53 @DavLucia @albertopetro2 @Rebeka80721106 @smarucci461 @scastaldi9 @LunaLeso @martinis2018 @migliaccio31 @ANN… - anna_maria_alt : RT @Alicarbss: Qui i tempi in cui si definivano “amici” Un’amicizia così anche per me grazie ?? #PRELEMI - MondoTV241 : Amici 20: Maria De Filippi arrabbiata con i ballerini: 'Tornate a casa' Ecco cosa è successo #Amici20 #Amici -