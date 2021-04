Allergia ai gatti | da cosa dipende esattamente e come riconoscerne i sintomi

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Si fa presto a dire allergia ai gatti o allergia al pelo dei gatti. In realtà, non sono né i mici in assoluto a scatenare reazioni allergiche né tantomeno il loro pelo. La questione è un po’ più complessa e, per schiarirci le idee, abbiamo consultato l’immunologa e allergologa Amelia Rigon del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma.