Al via domani lo storico processo sull’omicidio Regeni: le tappe, i nomi e i fatti (Di mercoledì 28 aprile 2021) I genitori di Giulio non hanno mai perso la speranza, la tenacia e la forza e ora si apprestano ad affrontare una data storica, la prima di un nuovo inizio: domani, giovedì 29 aprile, si terrà a Roma l’udienza preliminare per il processo sulla sparizione e l’omicidio di Giulio Regeni. Sono quattro gli 007 egiziani per cui è stato chiesto il processo: si tratta di Tariq Sabir, e di Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi, Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, gli ufficiali iscritti nel registro degli indagati dal pm Sergio Colaiocco il 4 dicembre del 2018. La prima questione da affrontare davanti al giudice dell’udienza preliminare sarà l’assenza dell’elezione di domicilio per gli imputati. Il gup dovrà, infatti, affrontare questo tema oggetto di rogatoria della procura di Roma firmata dal procuratore Michele ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 aprile 2021) I genitori di Giulio non hanno mai perso la speranza, la tenacia e la forza e ora si apprestano ad affrontare una data storica, la prima di un nuovo inizio:, giovedì 29 aprile, si terrà a Roma l’udienza preliminare per ilsulla sparizione e l’omicidio di Giulio. Sono quattro gli 007 egiziani per cui è stato chiesto il: si tratta di Tariq Sabir, e di Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi, Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, gli ufficiali iscritti nel registro degli indagati dal pm Sergio Colaiocco il 4 dicembre del 2018. La prima questione da affrontare davanti al giudice dell’udienza preliminare sarà l’assenza dell’elezione di domicilio per gli imputati. Il gup dovrà, in, affrontare questo tema oggetto di rogatoria della procura di Roma firmata dal procuratore Michele ...

VincenzoDeLuca : ??#VACCINAZIONI, DA DOMANI IN CAMPANIA VIA ALLE ADESIONI DEGLI 'OVER 50' Ecco il comunicato?? - Miti_Vigliero : RT @ASampierdarena: Ero via in questi giorni, ma da quello che ho capito domani avremo la giornata dello 'stress test' con tutte le Regioni… - infomobilitaMi : [#Cantiere]??Domani #29aprile, ore 8-10, possibili rallentamenti in viale Abruzzi all'altezza di via Paisiello, lavo… - Valessiabi : RT @annamariamoscar: Donne, domani jeans in piazza contro la violenza: 'Rompere il silenzio per sopravvivere' - akhetaton11 : RT @Marco_europa: Un libro su #Roma e la sua Chiesa Dalla storia al futuro della “città sacra” -