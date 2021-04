Al centro commerciale San Giuliano i tamponi rapidi si fanno nel parcheggio | in modalità drive in | 7 giorni su 7 dalle 9 alle 18 30

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : centro commerciale

RomaToday

... con almeno una versione completamente elettrica o Plug - In Hybird per ogni modello di veicoloentro il 2024. Ford sta anche investendo 1 miliardo di dollari neldi produzione di ...La giocata vincente è stata convalidata a Piantedo (Sondrio), presso il punto vendita Sisal 'La Provincia' situato in via La Rosa, 354, all'interno delFuentes. La combinazione ...Ceetrus-Nhood offre possibilità di tampone antigenico in auto nel parcheggio dello shopping center grazie all’accordo con Medical Desk e ParkinGO, ...Un nuovo centro globale chiamato Ford Ion Park, nel Michigan sudorientale con un team che si occupa della produzione di pacchi batterie ad alta capacità. Il produttore parla di nuove tecniche che cons ...