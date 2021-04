A Prato le prime elementari cinesi multilingue La fondatrice | “Qui il livello culturale della comunità è più basso | volevo fare qualcosa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 aprile 2021) A settembre sarà inaugurata ala prima scuola primaria cineseaperta ai bambini di ogni nazionalità. L’iniziativa è di Jan Hu o, come viene chiamata in città,maestra “Giulia”. L’insegnante è arrivata in Italia nel 2001 e ha già alle spalle una notevole esperienza: nel 2017 ha fondato una scuola paritaria dell’infanzia a Campi Bisenzio e nel 2019 ne ha messa in piedi un’altra, “L’isola felice”, proprio ain via Paolini. Ora per dare continuità al progetto didattico ha scelto di investire sulla primaria, affinché i bambini che frequentano la “materna” possano proseguire il loro percorso nello stesso stile educativo. Oltre che insegnante, Jan Hu è una vera e propria imprenditrice. La passione per l’istruzione fa partesua vita. Si è laureata nel suo Paese d’origine in ...