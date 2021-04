A Monreale i dati migliorano, “Chiederò alla Regione la revisione della zona rossa” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Monreale sarà zona rossa almeno fino al prossimo 5 maggio. Lo ha appena deciso il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Ma non mancano i dubbi sul provvedimento visto che ormai la zona rossa è stata valutata come un provvedimento che non funziona dall’Asp nella sua relazione. I cittadini, inoltre, non prendono più seriamente le restrizioni e, anzi, chiedono riaperture immediate. Intanto il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, annuncia che chiederà alla Regione di rivedere la posizione di Monreale. “Lo faremo perchè a Monreale i dati sono i miglioramento anche se continuiamo ancora a fare appello al senso di responsabilità dei cittadini”, dice ... Leggi su monrealelive (Di mercoledì 28 aprile 2021)saràalmeno fino al prossimo 5 maggio. Lo ha appena deciso il presidenteSiciliana, Nello Musumeci. Ma non mancano i dubbi sul provvedimento visto che ormai laè stata valutata come un provvedimento che non funziona dall’Asp nella sua relazione. I cittadini, inoltre, non prendono più seriamente le restrizioni e, anzi, chiedono riaperture immediate. Intanto il sindaco di, Alberto Arcidiacono, annuncia che chiederàdi rivedere la posizione di. “Lo faremo perchè asono i miglioramento anche se continuiamo ancora a fare appello al senso di responsabilità dei cittadini”, dice ...

