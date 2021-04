Zingaretti | anziani | parte moral suasion medici base per vaccinazione

(Di martedì 27 aprile 2021) Roma – “Ididel Lazio hanno ricevuto gli elenchi degliche non si sono prenotati per chiamarli e far partire una sorta diper vaccinarli”. Cosi’ il presidente della Regione Lazio, Nicola, in diretta su Skytg24.

Advertising

aristid74539539 : @EnricoLetta @nzingaretti E quanti ospedali del Lazio ha chiuso questo coglione pidiota? Quanti morti giovani e an… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti anziani

RomaToday

Sul fronte della lotta al virus,confida che entro giugno si concluderanno le ... L'aver messo in sicurezza glie le categorie fragili, però, non basta: molto dipenderà dall'...... glie i fragili 80% over 80 ha avuto la prima dose, 77% ha concluso la vacinazione", dice ancora il dem. "Entro giugno avremo concluso la maggior parte degli over 70", concludePer riuscire a rintracciare gli anziani over 80 che non hanno prenotato il vaccino, la Regione Lazio ha fornito tutti gli elenchi dei pazienti ...Il Governatore del Lazio: "Per ora aspettiamo gli altri vaccini ma se non ci saranno bisognerà prendere decisioni più nette" ...