Via libera del Parlamento al Pnrr. Draghi: “Una sfida che non si può perdere”. E rispunta il ponte sullo Stretto (Di mercoledì 28 aprile 2021) Con 224 voti a favore l'aula del Senato ha approvato il Piano di ripresa e resilienza presentato oggi a Palazzo Madama dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. La risoluzione di maggioranza ha ottenuto: 224 voti a favore, 16 astenuti e 21 contrari. Fratelli d'Italia si è astenuta, così come era avvenuto in mattinata alla Camera dei Deputati. "Il nostro obiettivo con il piano è ridurre i divari che l'Ue chiede di superare - ha detto Draghi -. Il piano ha un vincolo di 5 anni: non è un alibi, è un dato di fatto. Bisogna spendere bene questo denaro".http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2021/04/202104272300 Pnrr-Draghi-ruolo-Parlamento-sara-determinante-nell-attuazione 20210427 video 11503969.mp4Per il premier, il Pnrr è una sfida "sulla capacità di ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 28 aprile 2021) Con 224 voti a favore l'aula del Senato ha approvato il Piano di ripresa e resilienza presentato oggi a Palazzo Madama dal presidente del Consiglio, Mario. La risoluzione di maggioranza ha ottenuto: 224 voti a favore, 16 astenuti e 21 contrari. Fratelli d'Italia si è astenuta, così come era avvenuto in mattinata alla Camera dei Deputati. "Il nostro obiettivo con il piano è ridurre i divari che l'Ue chiede di superare - ha detto-. Il piano ha un vincolo di 5 anni: non è un alibi, è un dato di fatto. Bisogna spendere bene questo denaro".http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2021/04/202104272300-ruolo--sara-determinante-nell-attuazione 20210427 video 11503969.mp4Per il premier, ilè una"sulla capacità di ...

Advertising

giorgio_gori : A giudicare la fatica che #Draghi ha fatto per ottenere il “via libera” dall’Europa sul #PNRR, si capisce una cosa:… - LaStampa : Super Lega, il via libera passa dall’Antitrust Ue e dalla fine del monopolio Uefa: “Operazione legittima e commerci… - Agenzia_Ansa : Il sì della Camera in mattinata, quello del Senato in tarda serata: il via libera del Parlamento al Recovery Plan… - infoitinterno : Recovery plan, via libera da Camera e Senato a risoluzione della maggioranza - ZenatiDavide : San Marino cancella il coprifuoco. Via libera a ristoranti, locali e discoteche: Abolito il coprifuoco, sul Titano,… -