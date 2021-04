Uomini e Donne nella bufera, Arrestato il famosissimo del trono over. “Quello che ha fatto a una vecchietta è incredibile” (Di martedì 27 aprile 2021) Uno degli ex cavalieri di Uomini e Donne è stato Arrestato per scippo. Si tratta di Patrizio Faggioli, che nel dating show è diventato famoso per la sua frequentazione con Soraya. I due, dopo una tormentata conoscenza, hanno infine deciso di proseguire la loro storia lontano dalle telecamere. Era il 2014 e oggi, a distanza di 7 anni, l’uomo si è reso protagonista di una vicenda vergognosa, che gli ha procurato l’arresto. Sapere che uno dei beniamini della famosa trasmissione di Maria De Filippi è un ladro a tutti gli effetti avrà sicuramente deluso le fans tanto legate allo show. Soprattutto dal momento in cui le modalità del furto sono ignobili, perché ai danni di una vecchietta. La storia è molto antica: la donna ha ritirato dei soldi alla banca ma, vista da Patrizio Faggioli, le è stato tolto tutto ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) Uno degli ex cavalieri diè statoper scippo. Si tratta di Patrizio Faggioli, che nel dating show è diventato famoso per la sua frequentazione con Soraya. I due, dopo una tormentata conoscenza, hanno infine deciso di proseguire la loro storia lontano dalle telecamere. Era il 2014 e oggi, a distanza di 7 anni, l’uomo si è reso protagonista di una vicenda vergognosa, che gli ha procurato l’arresto. Sapere che uno dei beniamini della famosa trasmissione di Maria De Filippi è un ladro a tutti gli effetti avrà sicuramente deluso le fans tanto legate allo show. Soprattutto dal momento in cui le modalità del furto sono ignobili, perché ai danni di una. La storia è molto antica: la donna ha ritirato dei soldi alla banca ma, vista da Patrizio Faggioli, le è stato tolto tutto ...

